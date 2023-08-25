Ко Дню города МТС увеличила скорость LTE-интернета в Копейске

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Копейске вовсю идет подготовка ко Дню города и Дню шахтера. В преддверие праздников МТС усилила LTE-сети в городе, чтоб увеличить скорость мобильного интернета на более чем 20% в местах проведения массовых гуляний. Особое внимание компания уделила улучшению покрытия в районе въезда в Копейск – рядом со стадионом «Химик», где состоятся основные праздничные мероприятия, включая семейные эстафеты, спортивные соревнования и выступления по мотокросс-фристайлу.

Благодаря улучшенной связи, участники и зрители смогут оперативно обмениваться впечатлениями через мессенджеры и социальные сети, а также показывать выступления спортсменов своим близким через видеосвязь. Повышение скорости мобильного интернета также охватило район проспекта Победы, включая площадь Трудовой Славы, где будет расположена концертная сцена.

Жители и гости Копейска смогут транслировать выступления городских коллективов, приглашенных артистов и специальных гостей через социальные сети, а также делиться фотографиями и видео салюта. Поселок Горняк, входящий в Копейский городской округ, также получил улучшения в покрытии. Скорость LTE-интернета выросла в районе улицы Севастопольской, где находятся стадион «Горняк» и пруд Вагановка. Это позволит жителям и гостям поселка активно участвовать в праздничных мероприятиях и делиться своими впечатлениями онлайн.

Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной подчеркнул, что компания постоянно работает над улучшением сети в регионе, особенно в крупных городах Южного Урала и на территориях с высокой нагрузкой на сервисы экосистемы.

– Развитие инфраструктуры позволяет создавать запас прочности, чтобы обеспечить быстрый интернет всем пользователям, даже во время массовых мероприятий и пиковых нагрузок, – отметил Андрей Березной.

Ранее МТС улучшила покрытие мобильного интернета в Челябинске, Магнитогорске, Сатке и в других городах Южного Урала.