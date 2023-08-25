Остался жив, но сломал ногу: пьяный мужчина в Челябинске попал под грузовой вагон

Мужчина переходил железную дорогу на станции Челябинск-Главный. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

Около челябинского железнодорожного вокзала грузовой вагон сбил 42-летнего мужчину.

Инцидент произошел вечером 23 августа. Как рассказали в региональном ЛУ МВД на транспорте, мужчина был пьян и шел через рельсы в неположенном месте. В это время проводили роспуск грузового состава — расцепляли поезд на отдельные вагоны и позволяли им катиться по путям в заранее определенном направлении. Как раз под один из катившихся вагонов пьяный челябинец и угодил.

Мужчина остался жив, но получил перелом левой ноги. На машине скорой помощи его увезли в больницу.

В транспортной полиции после происшествия проводят проверку.

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