В Челябинске на две недели закроют участок дороги по улице Работниц

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске продолжается ремонт теплосетей на Свердловском проспекте. Из-за работ будет закрыт участок дороги на улице Работниц. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением работ на участке проезжей части с 8 часов 28 августа до 20 часов 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту, — уточнили в мэрии.

Работы проводит АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru