В Челябинске из-за фестиваля «Трактора» изменят маршрут семи автобусов

Ограничения для автобусов введут 27 августа Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске из-за фестиваля «Трактора» изменят движение автобусных маршрутов №2, 4, 15, 33, 81, 123 и 483. Ограничения будут действовать 27 августа с 15 до 23 часов на следующих улицах:

— проспект Ленина от улицы Энтузиастов до улицы Лесопарковой;

— улица Лесопарковая от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой.

На время проведения фестиваля автобусы направят в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой.

Фестиваль Traktor Winline Fest начнется 27 августа в 18:00 на площадке у памятника Игорю Курчатову, где установят большую мультимедийную сцену. Перед челябинцами выступят Niletto и участники группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и VibeTGK.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru