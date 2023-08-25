В Челябинске из-за фестиваля «Трактора» изменят маршрут семи автобусов

Ограничения для автобусов введут 27 августа
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске из-за фестиваля «Трактора» изменят движение автобусных маршрутов №2, 4, 15, 33, 81, 123 и 483. Ограничения будут действовать 27 августа с 15 до 23 часов на следующих улицах:
— проспект Ленина от улицы Энтузиастов до улицы Лесопарковой;
— улица Лесопарковая от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой.
На время проведения фестиваля автобусы направят в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой.
Фестиваль Traktor Winline Fest начнется 27 августа в 18:00 на площадке у памятника Игорю Курчатову, где установят большую мультимедийную сцену. Перед челябинцами выступят Niletto и участники группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и VibeTGK.
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