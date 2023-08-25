На проспекте Победы в Челябинске продлили закрытие движения для трамваев

Изначально движение трамваев должны были открыть 28 августа Фото: Андрей АБРАМОВ

Движение трамваев по проспекту Победы в Челябинске будет закрыто до 30 августа. На участке дороги от ул. Каслинской до ул. Чичерина продолжится ремонт теплосетей. Об этом сообщили в городской администрации.

— Закрытие движения трамваев продлено до 6 часов утра 30 августа, — уточнили в мэрии.

Изначально движение трамваев должны были открыть 28 августа.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №8, 9, 18, 31, 34, 64 и 71. Также доступен проезд на троллейбусах №12, 14 и 17.

На время работ трамваи будут ездить по следующим маршрутам:

№14. ЦХП — Российская — Карла Маркса — Кирова — ЦХП;

№15. Першино — ЧЭМК (в оба направления);

№16. Завод им. Колющенко — Кирова — Российская — Карла Маркса — Завод им. Колющенко (в оба направления);

№19. Коксохим — Кирова — Карла Маркса — Российская — Коксохим;

№22. Трамвайное депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru