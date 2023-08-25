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НовостиОбщество25 августа 2023 13:27

На проспекте Победы в Челябинске продлили закрытие движения для трамваев

В Челябинске закрытие движения трамваев по проспекту Победы продлено до 30 августа
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Изначально движение трамваев должны были открыть 28 августа

Изначально движение трамваев должны были открыть 28 августа

Фото: Андрей АБРАМОВ

Движение трамваев по проспекту Победы в Челябинске будет закрыто до 30 августа. На участке дороги от ул. Каслинской до ул. Чичерина продолжится ремонт теплосетей. Об этом сообщили в городской администрации.

— Закрытие движения трамваев продлено до 6 часов утра 30 августа, — уточнили в мэрии.

Изначально движение трамваев должны были открыть 28 августа.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №8, 9, 18, 31, 34, 64 и 71. Также доступен проезд на троллейбусах №12, 14 и 17.

На время работ трамваи будут ездить по следующим маршрутам:

№14. ЦХП — Российская — Карла Маркса — Кирова — ЦХП;

№15. Першино — ЧЭМК (в оба направления);

№16. Завод им. Колющенко — Кирова — Российская — Карла Маркса — Завод им. Колющенко (в оба направления);

№19. Коксохим — Кирова — Карла Маркса — Российская — Коксохим;

№22. Трамвайное депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

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