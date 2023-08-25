За сутки операции «Правопорядок» в Челябинской области выявили 70 преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области на территории одиннадцати муниципалитетов прошла операция «Правопорядок». Целью оперативного мероприятия является профилактика и предотвращение преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

Свыше 1500 полицейских, коллег из иных ведомств и добровольцев осуществляли охрану общественного порядка на улицах городов и сел, а также обеспечивали безопасность граждан в общественных местах в вечернее и ночное время. Содействие сотрудникам органов внутренних дел оказывали представители Росгвардии, военной полиции, службы судебных приставов, ГУФСИН, добровольных народных дружин, казачьих формирований, частных охранных организаций.

В результате проведенных мероприятий выявлено 69 преступлений, задержаны три человека, находившиеся в розыске. Задокументировано 1542 административных правонарушения, в том числе в области дорожного движения – 935 и 228 , посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 28 человек управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 15 автовладельцев находились за рулем без водительского удостоверения. Кроме того, полицейские выявили одиннадцать нетрезвых несовершеннолетних, установили 15 фактов продажи спиртных напитков не достигших 18-летнего возраста юным жителям региона.

Полицейскими во время операции «Правопорядок» осуществлены проверки свыше 2600 единицы автотранспорта, 59 адресов возможного отстоя и разукомплектования автотехники, 349 мест возможной концентрации правонарушителей, 76 мини-гостиниц, хостелов, используемых для размещения мигрантов, 55 ломбардов, 57 металлоприемок, а также почти 2600 человек, состоящих на профилактических учетах. Из незаконного оборота были изъяты пять единиц огнестрельного оружия и свыше 200 литров нелегальной алкогольной продукции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru