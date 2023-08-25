В Челябинской области студенты и школьники смогут ездить на поездах за полцены

Скидка действует как при поездках в обычных электричках, так и в пригородных поездах «Ласточка» и «Орлан». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области для школьников и студентов-очников возвращают скидку на проезд в поездах. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, льгота будет действовать с 1 сентября.

— На территории Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и Республики Башкортостан размер скидки составит 50%, в Оренбургской области – 25%, в Курганской области – 30%, — уточнили в ЮУЖД.

Скидка действует как при поездках в обычных электричках, так и в пригородных поездах «Ласточка» и «Орлан».

Школьники и студенты могут оформить льготные проездные во всех пригородных кассах АО «СПК», терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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