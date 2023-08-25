«Есть как суровые люди, так и самые милые»: артист «Хора Турецкого» Евгений Кульмис назвал Челябинск прекрасным городом

Евгений Кульмис. Фото: пресс-служба «Хора Турецкого»

Артист «Хора Турецкого» Евгений Кульмис родился в Копейске. Правда, бывает он там редко. Практически все его родные перебрались в столицу. На Южном Урале у артиста практически не осталось родственников. Как рассказал Евгений Кульмис в интервью ИА «Уральский меридиан», в последний раз он был в Копейске несколько лет назад.

— В Копейске у меня осталось не так много родственников – только племянник, его мать и его дед. После смерти мамы я забрал отца в Москву. Последний раз был в Копейске пару лет назад, приезжал к своим родным в гости и на кладбище заходил. Мой племянник – яркий пример, он «не уезжает в Москву и за границу», как говорит наш Маэстро, но он довольно энергичный молодой человек, очень серьезный. Он постоянно развивается, у него хороший бизнес в Челябинске, — рассказал участник «Хора Турецкого».

Евгений Кульмис отметил, что сложившиеся в обществе мнение про «суровых челябинских мужиков» - это клише. По его словам, в столице Южного Урала можно встретить даже самых милых людей.

— Про суровых челябинских мужиков – это штамп. Два-три раза слышишь, еще забавно, а в дальнейшем – немного раздражает. Челябинск – прекрасный город, замечательный. В нем есть как и суровые люди, так и самые милые, — заявил Евгений Кульмис.

Артист отметил, что не важно, в каком городе ты живешь. По его словам, человек везде может найти свое место в жизни, чтобы быть счастливым. Для этого он посоветовал слушать свое сердце.

— Знаю людей, которые счастливы в Копейске, их много, и у них все в порядке. Кстати, есть книга «100 фактов о Копейске». И факт под №34 – это я (смеется), — подытожил Евгений Кульмис.

В последний раз артист приезжал в Челябинск в прошлом году. Он выступил вместе с «Хором Турцекого» на концерте, посвященному Дню металлурга.

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