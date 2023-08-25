«На ваше имя оформлен кредит»: работник буровой компании из Миасса перевел мошенникам 2 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области жертвой телефонных мошенников стал 49-летний работник буровой компании из Миасса. Он перечислил аферистам 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Южноуральцу позвонила женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она обратилась к нему по имени и отчеству и рассказала, что в банке некая девушка оформила на него кредит.

Мужчина испугался и начал следовать указаниям мошенников. Он пошел в банк и снял со своего счета 1,8 млн рублей, а потом перевел эти деньги аферистам.

Через некоторое время мошенники вновь ему позвонили и убедили оформить кредит на сумму более 170 тысяч рублей. После получения денег он снова перевел средства на указанный счет. Южноуральца убедили, что таким образом у него закроется кредитная история.

— В процессе оформления кредита сотрудники банка неоднократно уточняли у мужчины, для каких целей ему необходима данная сумма, и предупреждали о мошенниках, деньги миасца сберечь не удалось, он перевел их мошенникам. После того, как средства заявителю не вернули и звонившие перестали выходить на связь, тот понял, что его обманули и обратился в полицию, — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут аферистов.

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