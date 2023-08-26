«Каждые 6-7 минут в часы пик»: в Челябинске изменят расписание автобуса №2

По утрам автобусы раньше будут прибывать на остановки Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с понедельника 28 августа изменится расписание автобуса №2, который курсирует между Чурилово и улицей Петра Столыпина.

Маршрут автобуса останется прежним, поменяется время прибытия на остановки.

Первый рейс будет выезжать из Чурилово в 5:35 независимо от дня недели. От улицы Петра Столыпина первый автобус станет отправляться в 5:34 по будням и в 5:55 по выходным.

В последний рейс и из Чурилово, и с улицы Петра Столыпина автобусы будут ежедневно отправляться в 22:25.

— В часы-пик автобус будет ходить каждые 6 — 7 минут, —сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок». — Выделенные полосы на проспекте Ленина помогут выравнивать интервал и сократить время в пути.

Сейчас первые автобусы отправляются в путь немного позже. Из Чурилово они выезжают в 5:40 по будням и в 5:55 по выходным, а с улицы Петра Столыпина — в 5:50 по будням и в 5:55 по выходным.

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