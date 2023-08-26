Из Челябинской области с начала года выслали более тысячи мигрантов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области продолжают массовые проверки мигрантов.

— Только за прошедший день пресечено 75 правонарушений. В отношении семи иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы страны, — рассказали в региональном ГУ МВД.

В места проживания и работы приезжих полицейские нагрянули вместе с представителями военкоматов. 39 имеющих российское гражданство уроженцев других стран отвезли в военкоматы, чтобы поставить на воинский учет. Еще 25 мужчинам вручили повестки.

По данным полиции, с начала 2023 года из Челябинской области выслали более тысячи иностранцев. За то же время сотрудники МВД задокументировали 9 тыс. административных правонарушений, связанных с миграцией, и возбудили 700 уголовных дел.

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