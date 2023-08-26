На трассе М-5 в Челябинской области на 8 часов отключат светофор

Водителей просят соблюдать осторожность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водителей Челябинской области предупредили о возможных трудностях на трассе М-5. В понедельник 28 августа из-за отключения электричества не будет работать светофор на 1780 километре трассы, в Миасском городском округе.

Светофор отключат с 9:00 до 17:00.

— Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения, — прокомментировали в региональном управлении ГИБДД, — Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на данном участке дороги, по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, в Челябинске продлили ограничение движения на проспекте Победы.

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