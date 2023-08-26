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НовостиОбщество26 августа 2023 8:10

По цене квартиры: на продажу выставили требующую ремонта базу отдыха под Челябинском

В Челябинской области за 6 млн рублей продают базу отдыха на берегу озера
Елена КОЛЧИНА
База расположена у озера Касарги

База расположена у озера Касарги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на продажу выставили базу отдыха «Касарги». Она находится на берегу одноименного озера примерно в 30 километрах от Челябинска. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

База занимает арендованный участок площадью 8,2 тыс. квадратных метров и включает в себя 13 летних домиков. За участок, домики, скважину с водой и выгребную канализацию просят 6,1 млн рублей. По такой цене в Челябинске можно приобрести скромную трехкомнатную квартиру или однокомнатную в более престижном районе.

Владелец отмечает, что назначил цену с учетом недостатков базы: домики требуют ремонта, вдобавок до них нельзя добраться общественным транспортом: ближайшие остановки в пяти-шести километрах от базы.

Ранее базу отдыха на озере Курочкино выставили на продажу за 200 млн рублей.

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