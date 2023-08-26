Напала на крыльце школы: в Златоусте собака искусала восьмилетнего мальчика

Собака укусила ребенка за голову и за руку Фото: Андрей АБРАМОВ

В Златоусте собака набросилась на восьмилетнего мальчика.

Субботним утром 26 августа ребенок был на тренировке в секции по боксу. Когда после занятия мальчик вышел на школьное крыльцо, на него бросилась собака. Она искусала юному спортсмену голову и руку.

Мальчика отвезли в больницу. После происшествия начали проверку в полиции и прокуратуре.

— Будет дана оценка исполнению учебным учреждением федерального законодательства об образовании, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее собака напала на 13-летнюю девочку рядом со школой в Копейске.

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