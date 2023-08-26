Уже в пятый раз: Эдмонд Худоян из Челябинской области стал чемпионом России по боксу

Эдмонд Худоян. Фото: Федерация бокса Челябинской области

Эдмонд Худоян из Златоуста победил на чемпионате России по боксу. Он получил «золото» в весовой категории 48 килограммов.

В финальном поединке златоустовский спортсмен одолел Артыша Сояна из Новосибирской области. В спортивной карьере Эдмонда Худояна золотая медаль чемпиона России — уже пятая по счету.

Как рассказали в Федерации бокса Челябинской области, с проходившего в Хабаровске чемпионата южноуральцы вернутся с четырьмя медалями.

Андрей Стоцкий завоевал «серебро» в весовой категории 92 килограмма, Максиму Стахееву досталась «бронза» в весовой категории 51 килограмм, а Ильяс Додаржонов занял третье место в весовой категории 75 килограммов.

— Это лучший результат на национальных чемпионатах среди мужчин у нашего региона за последние 16 лет, — прокомментировали в федерации.

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