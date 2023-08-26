В Челябинской области иномарка сбила дорожных рабочих и врезалась в грузовик

Авария случилась за пять минут до полуночи. Фото: УГИБДД по Челябинской области
В Сатинском районе в ночь с 25 на 26 августа случилось смертельное ДТП. На дороге «Бирск-Тастуба-Сатка» машина наехала на рабочих, а потом врезалась в грузовик.
— По предварительным данным, водитель Kia Rio совершила наезд на пешеходов, стоявших позади автомобиля и осуществляющих разгрузку асфальтоукладчика, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Сбив людей, иномарка продолжила движение и остановилась, лишь наехав на Scania с полуприцепом на полосе поворота.
Попавший под колеса 52-летнйи мужчина погиб на месте. Его 29-летний коллега получил травмы.
Пострадала также 48-летняя водитель Kia, с места аварии женщину увезли в больницу.
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