Теперь ищут каналы поставки: в Копейске полицейские поймали мужчину, который вез 3 тысячи пачек контрафактных сигарет

Ратия безакцизных сигарет уже не попадет на прилавки. Фото: Архив "КП"

В Копейске полицейские задержали мужчину, в машине у которого оказалось 3,5 тысячи немаркированных сигарет. Такой объем считается особо крупным.

Как сообщают в ГУ МВД по Челябинской области, делом занимались сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Копейска. Они выяснили, что 35-летний местный житель покупал, хранил и собирался продать контрафактные сигареты.

— В его личном автомобиле нашли табачные изделия без специальных марок, — сообщили в правоохранительных органах. — Стоимость товара составила около 300 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело, а копейчанин находится под подпиской о невыезде. Теперь полиция ищет незаконный канал, по которому в Челябинскую область поставляются безакцизные сигареты.

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