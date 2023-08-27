Бастрыкин заинтересовался переносом рынка из Челябинска в Кременкуль

Жители засняли работу экскаватора. Фото: стоп-кадр видео.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с Каширинским рынком в Челябинске. Территорию закрыли по программе реновации, и торговцы сначала перебрались в новый микрорайон «Парковый Премиум», а после возмущения жителей в поселок Кременкуль Сосновского района.
Однако и там местные жители начали жаловаться на вырубку деревьев под рынок. Люди записали видеообращение Бастрыкину и были услышаны.
— Люди не согласны со строительством продовольственного рынка рядом с жилыми домами, — говорится в сообщении СК России. — Для этого массово вырубаются деревья.
По данным следственного комитета, площадь вырубленных деревьев составила 8 гектаров. Кроме того, жители недовольны, что их мнения не спросили, а тажке соседством с торговцами из ближнего зарубежья.
Сейчас по ситуации СК России по Челябинской области проводит процессуальную проверку.
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