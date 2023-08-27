К памятнику Курчатова в Челябинске стянули силовиков из-за фестиваля Трактора

Площадку вокруг памятника Курчатову перекрыли за три часа до концерта. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске остановили движение на проспекте Ленина из-за фестиваля «Трактора» возле памятника Курчатову. Ограничения продлятся с 16 до 23 часов. Также к месту фестиваля уже стянули силовиков.

— Музыка уже играет вовсю, проверяют звук, — передает корреспондент КП-Челябинск, — К месту стянули силовиков.

Движение перекрывают по проспекту Ленина от Лесопарковой до Энтузиастов.

Сам фестиваль Traktor Winline Fest начнется в 18:00. Выступят Niletto и участники группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и VibeTGK.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru