В аварии на улице Доватора в Челябинске пострадали водитель и пассажирка

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Сегодня днем две машины столкнулись в Челябинске на перекрестке Доватора и Цеховой вблизи дома 1б. Как сообщает ГУ МВД по Челябинской области, 22-х летний водитель Тойота Чайзер ехал по улице Федорова, за рулем второго участника аварии, Хендай Солярис, был 39-летний мужчина.

На видео видно, что после лобового столкновения, машины сильно пострадали, у одной из них отлетел бампер. Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

На место аварии прибыла машина скорой помощи, которая доставила водителя Хендай и его пассажирку в больницу.

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