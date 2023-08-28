В Челябинске 28 августа перестали работать светофоры

Один светофор выключили до вечера, второй - на неопределенный срок Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Челябинске с утра 28 августа не работают два светофора

Первый отключили в центре города — на пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов. Как сообщили в челябинском Комитете дорожного хозяйства, светофор не будет функционировать с 8:00 до 18:00.

Второй светофор, чтобы безопасно провести ремонт, выключили в 9:00 на улице Дарвина, рядом со зданием «Южуралмебели». Автоматически регулировать движение на дороге снова начнут после завершения работ, но точное время заранее не известно.

— Просим водителей и пешеходов быть внимательными при движении, — обратились к горожанам в КДХ.

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