Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 5:39

В Челябинске 28 жилых домов остаются без горячей воды после окончания опрессовок

Подать горячую воду во все челябинские здания, где она не появилась после опрессовок, обещают на этой неделе
Елена КОЛЧИНА
Горячая вода не появилась в срок из-за аварий

Горячая вода не появилась в срок из-за аварий

В Челябинске 28 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения после шестого, заключительного этапа опрессовок. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Он уточнил, что горячую воду не получилось вовремя включить из-за аварий.

—За эту неделю планируем подать всем потребителям горячую воду, — заявил Александр Астахов.

Вице-мэр добавил, что в Челябинске сейчас готовятся к отопительному сезону. Пока что подать полный пакет документов для получения актов и паспортов готовности успели 33 теплоснабжающие и теплосетевые организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске восстановили горячее водоснабжение в сотне домов, но не смогли включить вовремя еще в 35

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru