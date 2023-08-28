В Челябинске 28 жилых домов остаются без горячей воды после окончания опрессовок

Горячая вода не появилась в срок из-за аварий

В Челябинске 28 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения после шестого, заключительного этапа опрессовок. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Он уточнил, что горячую воду не получилось вовремя включить из-за аварий.

—За эту неделю планируем подать всем потребителям горячую воду, — заявил Александр Астахов.

Вице-мэр добавил, что в Челябинске сейчас готовятся к отопительному сезону. Пока что подать полный пакет документов для получения актов и паспортов готовности успели 33 теплоснабжающие и теплосетевые организации.

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