В Челябинске 28 жилых домов остаются без горячей воды после окончания опрессовок

Горячая вода не появилась в срок из-за аварий
В Челябинске 28 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения после шестого, заключительного этапа опрессовок. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Он уточнил, что горячую воду не получилось вовремя включить из-за аварий.
—За эту неделю планируем подать всем потребителям горячую воду, — заявил Александр Астахов.
Вице-мэр добавил, что в Челябинске сейчас готовятся к отопительному сезону. Пока что подать полный пакет документов для получения актов и паспортов готовности успели 33 теплоснабжающие и теплосетевые организации.
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