В Челябинске вновь появляются экограффити

Общественная экологическая организация «Зеленый город» и Челябинский металлургический комбинат завершили традиционную акцию по созданию экограффити – рисунков на деревьях и общественных зданиях. Акция проходит в Челябинске с 2019 года.В 2023 году улицы Металлургического района украсили 13 рисунков экологической направленности.

Двамасштабных изображенияхудожники нанесли на различные поверхностиво дворах жилых домов, а ещё один рисунок украсил двор школы № 103.Экологические композиции появилисьи на деревьях с повреждённой корой в сквере по улице Богдана Хмельницкого: пострадавшие участки обработали санирующим составом, загрунтовали и красками нанесли рисунок. Безопасные для дерева краски создают дополнительный защитный слой для ствола.

«За годы проведения акции мы подарили городу 90 экологических художественных композиций разного масштаба. С каждым годом интерес к мероприятию растёт. Отмечу высокую активность жителей,которые пишут нам с просьбами украсить двор или сквер или поблагодарить за уже созданные экограффити»,– сообщила директор экологической организации «Зеленый город» Елена Бычина.

«Ежегодно мы получаем положительные отклики от горожан и сотрудников комбината, которые проживают в Металлургическом районе, им не безразличен его внешний облик. Жители приветствуютуход за многолетними деревьями, ведь они, в каком-то смысле, стали визитной карточкой самого зеленого района Челябинска», – рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

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