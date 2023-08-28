Лить будет три дня: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Дожди будут не только сильными, но и долгими Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Челябинской области предупреждают о трех днях дождей. Осадки начнутся 28 августа и продлятся до 30 августа.

По данным метеорологов, южноуральцев ждет не просто морось или мелкий грибной дождик. Дожди будут сильными, а местами очень сильными и долгими.

Еще один неприятный прогноз обещает ночной холод. В ночь на вторник 29 августа в горах и низинах температура воздуха может опуститься до +1 градуса. В остальных зонах в ближайшие три ночи прогнозируют от +5 до +10.

Днем во вторник и среду будет +10, +16 градусов, а в четверг потеплеет до +13, +18.

Напомним, в Челябинске строят ливневую канализацию для самых затапливаемых участков. Но на укладку труб требуется еще минимум несколько дней, поэтому для откачки воды готовят машины с насосами.

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