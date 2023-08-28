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НовостиОбщество28 августа 2023 9:47

В Челябинске в первый класс пойдут больше 16 тысяч первоклассников

В Челябинске 1 сентября за парты сядут 152 тысячи школьников
Елена КОЛЧИНА
До начала учебного года остались считаные дни

До начала учебного года остались считаные дни

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 1 сентября 2023 года в школу отправятся 16 867 первоклассников. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Всего в новом учебном году уроки предстоит посещать 152 тыс. челябинских школьников.

Сейчас в городских школах заканчивают подготовку к 1 сентября.

— Провели ремонтные работы, обновили учебные материалы и часть технического оборудования, — перечислил Сергей Авдеев.

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