В Челябинске в первый класс пойдут больше 16 тысяч первоклассников

До начала учебного года остались считаные дни
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске 1 сентября 2023 года в школу отправятся 16 867 первоклассников. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
Всего в новом учебном году уроки предстоит посещать 152 тыс. челябинских школьников.
Сейчас в городских школах заканчивают подготовку к 1 сентября.
— Провели ремонтные работы, обновили учебные материалы и часть технического оборудования, — перечислил Сергей Авдеев.
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