В Челябинске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

После гибели мужчины начали проверку. Фото: Центральное МСУТ СКР
В Челябинске 35-летний мужчина погиб под колесами поезда. Вечером 27 августа его сбил пассажирский состав «Нижневартовск-Челябинск». Это случилось недалеко от станции Шагол.
— Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить смертельное травмирование не удалось, — рассказали в центральном МСУ Следственного комитете та на транспорте.
Следователи после инцидента начали проверку, выясняют, соблюдали ли железнодорожники все правила безопасности. Проверку инициировали также в транспортной прокуратуре.
Напомним, несколько дней назад в Челябинске пьяный мужчина попал под грузовой вагон, но остался жив.
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