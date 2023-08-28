В Челябинске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

После гибели мужчины начали проверку. Фото: Центральное МСУТ СКР

В Челябинске 35-летний мужчина погиб под колесами поезда. Вечером 27 августа его сбил пассажирский состав «Нижневартовск-Челябинск». Это случилось недалеко от станции Шагол.

— Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить смертельное травмирование не удалось, — рассказали в центральном МСУ Следственного комитете та на транспорте.

Следователи после инцидента начали проверку, выясняют, соблюдали ли железнодорожники все правила безопасности. Проверку инициировали также в транспортной прокуратуре.

Напомним, несколько дней назад в Челябинске пьяный мужчина попал под грузовой вагон, но остался жив.

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