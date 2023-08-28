Потеряли сознание после нескольких минут работы: в Магнитогорске двух мужчин спасли из глубокого погреба

Магнитогорцы отравились в непроветриваемом погребе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске спасли двух мужчин, которые чуть не погибли во время ремонта в погребе.

В выходные горожане приехали в ГСК «Краностроитель», чтобы навести порядок в гараже. Они спустились в глубокий погреб под местом для машины, прямо там развели краску бензином и взялись за кисти. Однако вентиляции в погребе не было, уже через несколько минут мужчины, надышавшись парами, получили сильное отравление. Оба работника без сознания повалились на пол.

Магнитогорцев спасла внимательность охранника гаражного кооператива, который по случайности проходил мимо. Мужчина заметил, что один из гаражей открыт, но никаких звуков оттуда не доносится. Охранник заглянул внутрь и увидел два тела на дне трехметрового погреба.

После звонка охранника к гаражу приехали спасатели и сотрудники пожарной охраны.

— При помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших из погреба и передали бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Ранее в Магнитогорске трехлетняя девочка выпала из окна.

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