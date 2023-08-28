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НовостиОбщество28 августа 2023 11:15

В центре Челябинска на месяц ограничат движение, чтобы установить новые столбы

Движение по трем улицам в центре Челябинска будет ограничено до конца сентября
Елена КОЛЧИНА
Ограничения вводят из-за реконструкции контактной сети

Ограничения вводят из-за реконструкции контактной сети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 29 августа по 30 сентября ограничат проезд по улицам Свободы, Воровского и Тимирязева.

Как пояснили в мэрии, на всех трех улицах будут устанавливать новые электроопоры. Из-за этого частично ограничат проезд по крайним правым полосам дорог.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Проезжая часть сузится на отрезке улице Свободы между проспектом Ленина и улицей Плеханова, на участке улицы Тимирязева между улицами Елькина и Цвиллинга, а также на участке улицы Воровского между перекрестками с проспектом Ленина и улицей Елькина.

Напомним, до 31 августа в Челябинске изменили расписание троллейбусов.

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