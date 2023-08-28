В центре Челябинска на месяц ограничат движение, чтобы установить новые столбы

Ограничения вводят из-за реконструкции контактной сети
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске с 29 августа по 30 сентября ограничат проезд по улицам Свободы, Воровского и Тимирязева.
Как пояснили в мэрии, на всех трех улицах будут устанавливать новые электроопоры. Из-за этого частично ограничат проезд по крайним правым полосам дорог.
Схема: администрация Челябинска
Проезжая часть сузится на отрезке улице Свободы между проспектом Ленина и улицей Плеханова, на участке улицы Тимирязева между улицами Елькина и Цвиллинга, а также на участке улицы Воровского между перекрестками с проспектом Ленина и улицей Елькина.
Напомним, до 31 августа в Челябинске изменили расписание троллейбусов.
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