Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 12:35

В Челябинской области новым федеральным инспектором стал Владимир Шишков

Его общий стаж государственной службы составляет почти 30 лет
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Ранее Владимир Шишков занимал должность старшего помощника руководителя в региональном СУ СКР

Ранее Владимир Шишков занимал должность старшего помощника руководителя в региональном СУ СКР

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области должность федерального инспектора занял Владимир Шишков. О его назначении в понедельник, 28 августа, объявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

— Владимир Якушев на оперативном совещании представил сотрудникам аппарата полпреда Владимира Шишкова и пожелал ему успехов на новом месте работы, — сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

Владимир Шишков родился в 1972 году в Миассе. Он окончил Челябинский военный автомобильный институт по профессии «Инженер-механик» и Челябинский госуниверситет по специальности «Юрист». Работал в органах прокуратуры Челябинской области и в региональном следственном управлении СКР. Общий стаж государственной службы составляет почти 30 лет. Владимир Шишков также имеет ведомственные награды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru