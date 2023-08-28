В Челябинской области новым федеральным инспектором стал Владимир Шишков

Ранее Владимир Шишков занимал должность старшего помощника руководителя в региональном СУ СКР Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области должность федерального инспектора занял Владимир Шишков. О его назначении в понедельник, 28 августа, объявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

— Владимир Якушев на оперативном совещании представил сотрудникам аппарата полпреда Владимира Шишкова и пожелал ему успехов на новом месте работы, — сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

Владимир Шишков родился в 1972 году в Миассе. Он окончил Челябинский военный автомобильный институт по профессии «Инженер-механик» и Челябинский госуниверситет по специальности «Юрист». Работал в органах прокуратуры Челябинской области и в региональном следственном управлении СКР. Общий стаж государственной службы составляет почти 30 лет. Владимир Шишков также имеет ведомственные награды.

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