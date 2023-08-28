В сентябре в Челябинске пройдет международный фестиваль «Какой удивительный мир»

Фото: Надежда Пелымская

С 3 по 7 сентября на Южном Урале в двадцать второй раз пройдёт Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». В этом году программа фестиваля будет необыкновенно разнообразной: она включит музыкальную, образовательную, художественную составляющие, джазовые шоу в концертных залах и на открытых уличных площадках. Откроет фестиваль серия мероприятий на улице и традиционный стрит-парад.

3 сентября на Кировке участники фестиваля – музыканты, актёры миманса и танцовщики, а также многочисленное музыкальное сообщество города отправятся в праздничное шествие. Стрит-парад стартует от барельефа народного артиста России Игоря Бурко и пойдёт по пешеходной части улицы Кирова в направлении Арт-сквера на набережной реки Миасс. Музыкальную эстафету подхватит грандиозный концерт на летней эстраде Арт-сквера.

С 12:30 челябинцы смогут посетить многочасовой концерт-марафон. Среди его участников: ансамбли «Уральский диксиленд», Kickin' Jass Orchestra (Екатеринбург), Уральский духовой оркестр п/у заслуженного артиста России Игоря Ежова, Эстрадно-джазовый оркестр п/у Антона Бугаева, солисты и коллективы детской джазовой студии «Бэби-джаз», оркестр «Флейты Челябинска», джазовый квинтет «The Тритон» (Магнитогорск), челябинские ансамбли «Уют-компания» и Usynins Band. Впервые фестиваль расширит стилистические рамки уличного концерта и примет рокабилли-бэнд Ghost Radio и блюз-бэнд «Братья Енотовы». Изюминкой программы станет уникальный джем-хэппенинг, в котором все участники концерта исполнят «гимн» фестиваля – песню «What a Wonderful World».

Фото: Надежда Пелымская

В тот же день, 3 сентября на открытой летней эстраде Государственного исторического музея в 17:00 впервые будет представлена одна из самых популярных программ ансамбля «Маэстро Аккордеон» «В ритмах босановы».

4 сентября праздник джаза переместится в концертные залы. Karen Mamikonyan New Trio (Армения) выступит на сцене Зала органной и камерной музыки «Родина». Трио выделяется на фоне современных джаз-коллективов особым стилем. Солисты создают и исполняют композиции в стилистиках contemporary, modern и авангард джаза с элементами классической музыки. В этот же день в большом зале Детской филармонии состоится мастер-класс израильского пианиста и композитора Таля Бабицкого.

Основным событием 5 сентября станет большой концерт ансамбля «Уральский диксиленд» с участием финалистки шоу «Голос» Этери Бериашвили и израильского пианиста-виртуоза Таля Бабицкого. Музыкальный вечер состоится в концертном Зале им. Прокофьева в 19:00.

На следующий день 6 сентября в концертном зале Прокофьева зрителей ждет концерт симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова со звёздными солистами Олегом Аккуратовым (Москва) и народной артисткой России Ларисой Долиной (Москва). Начало концерта в 19:00.

Фото: Надежда Пелымская

Следуя актуальным тенденциям развития джазовой индустрии, 6 сентября форум включит и деловую часть – он соберёт ведущих представителей музыкальной отрасли из России и стран ближнего зарубежья, а также творческую общественность города на панельную дискуссию «Сотрудничество VS конкуренция. Пути развития профессиональных связей в современной России».

Не менее впечатляющим будет и завершающий концерт фестиваля. 7 сентября в Зале им. С.С. Прокофьева выступят выдающийся трубач современности Вадим Эйленкриг (Москва) и Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан (Казань). Начало концерта в 19:00.

График традиционного челябинского праздника джаза пополнится ещё рядом знаковых событий, в числе которых – концерты звёздных гостей в городах Челябинской области.

Подробная программа фестиваля на сайте Челябинской филармонии.