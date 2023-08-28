В Челябинске ремонт дорог на этой неделе будет вестись на 30 участках

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продолжается масштабный ремонт в рамках проекта «Дорожный рывок». На этой неделе работы ведутся на 30 участках улиц. Об этом рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Ремонт дорог стартует на следующих участках улиц:

— ул. 250 Челябинска на участке от ул. Татищева до ул. Салавата Юлаева;

— ул. Яблочкина на участке от ул. Доватора до ул. Тарасова;

— ул. Героя России Молодова на участке от дома №2 до ул. Бурденюка.

Также для водителей ограничат движение из-за ремонта теплосетей. Работы будут вестись на Свердловском проспекте, улице Агалакова, нескольких участках Металлургического района и проспекте Победы. Кроме того, автомобилистам частично закроют улицы Российская и Северо-Крымская. Будет затруднен проезд через перекресток Ижевской и Вандышева.

Из-за ремонта трамвайных путей движение транспорта тоже ограничат. Работы затронут улицы первой Пятилетки и Цвиллинга, проспекты Свердловский и Победы.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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