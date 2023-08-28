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НовостиОбщество28 августа 2023 13:35

Купил билет за 30 рублей: южноуралец выиграл в лотерею три миллиона рублей

Житель Челябинской области выиграл в лотерею 3 млн рублей
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Вложения победителя лотереи окупились в 100 тысяч раз

Вложения победителя лотереи окупились в 100 тысяч раз

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области мужчина выиграл три миллиона рублей в лотерею. Счастливый билет он купил за 30 рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на организаторов гослотереи «Большое спортлото».

— Победителем 994-го тиража гослотереи «Большое спортлото» стал участник из Челябинской области, – рассказали организаторы лотереи.

Южноуралец мог выиграть даже 50 млн рублей. Однако в его лотерейном билете совпало только шесть цифр из семи.

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