Купил билет за 30 рублей: южноуралец выиграл в лотерею три миллиона рублей

Вложения победителя лотереи окупились в 100 тысяч раз
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Челябинской области мужчина выиграл три миллиона рублей в лотерею. Счастливый билет он купил за 30 рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на организаторов гослотереи «Большое спортлото».
— Победителем 994-го тиража гослотереи «Большое спортлото» стал участник из Челябинской области, – рассказали организаторы лотереи.
Южноуралец мог выиграть даже 50 млн рублей. Однако в его лотерейном билете совпало только шесть цифр из семи.
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