На Южном Урале в лесу обнаружили сгоревшую машину с телом 21-летней девушки

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области грибники обнаружили в лесу сгоревшую машину, в которой находилась мертвая 21-летняя девушка. На место вызвали полицию. Как сообщает издание «ФедералПресс», под подозрение попал муж погибшей.

— Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность предполагаемого преступника, – рассказали изданию в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Погибшей является жительница деревни в Аргаяшском районе. Ее тело опознали местные жители. Сейчас правоохранители ищут мужа девушки. Мужчина скрылся, когда она пропала.

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