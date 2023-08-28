В Челябинске на маршруты выпустят 15 низкопольных автобусов Volgabus

В ближайшее время автобусы выпустят на городские маршруты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинск привезли 15 новых автобусов большого класса Volgabus 5270G2. Низкопольный транспорт работает на газомоторном топливе и оснащен всеми удобствами для перевозки маломобильных граждан. В ближайшее время автобусы выпустят на городские маршруты.

—Техника передана в лизинг местному муниципальному унитарному предприятию «Служба организации движения», — рассказали в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). — Поставка проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

В прошлом году ГТЛК поставила в Челябинск 16 автобусов. По плану нацпроекта в регион должны передать еще 50 машин.

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