Из Челябинской области после массовых проверок выдворят 190 мигрантов

Проверки проходили в местах массового пребывания иностранных граждан Фото: Вадим АРХИПОВ

В Челябинской области завершилась операция «Нелегальный мигрант», которая проводилась по инициативе начальника ГУ МВД России по региону Михаила Скокова. По итогам массовых проверок, проходивших с 11 по 27 августа, полицейские выявили более тысячи нарушений.

— В отношении 190 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Депортировано восемь иностранных граждан, отбывших наказания в уголовно-исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на территории России, — подвели итоги в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено 81 уголовное дело в сфере миграции. Также полицейские задержали пятерых граждан ближнего зарубежья, которые находились в розыске. Еще 81 мигранту был закрыт въезд в страну.

Кроме того, в военкоматы для постановки на воинский учет доставлены более 100 человек, приобретших гражданство Российской Федерации.

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