93% челябинцев помнят имя своего педагога начальных классов

В ходе опроса выяснилось, что женщины чаще мужчин помнят первую учительницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти все челябинцы помнят имя педагога, который встретил их на пороге школы в первом классе. К такому выводу в ходе соцопроса пришли аналитики сервиса SuperJob.

— 93% челябинцев в ходе опроса заявили, что помнят, как зовут их первого учителя. Лишь 7% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе, — отмечают аналитики.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (95% против 93%). Чем выше доход горожан, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., первую учительницу помнят 93%, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., — 97%.

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