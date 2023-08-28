93% челябинцев помнят имя своего педагога начальных классов

В ходе опроса выяснилось, что женщины чаще мужчин помнят первую учительницу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Почти все челябинцы помнят имя педагога, который встретил их на пороге школы в первом классе. К такому выводу в ходе соцопроса пришли аналитики сервиса SuperJob.
— 93% челябинцев в ходе опроса заявили, что помнят, как зовут их первого учителя. Лишь 7% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе, — отмечают аналитики.
Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (95% против 93%). Чем выше доход горожан, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., первую учительницу помнят 93%, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., — 97%.
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