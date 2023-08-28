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НовостиОбщество28 августа 2023 16:31

19 новых автобусов приобретут для Копейска до конца года

Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал во время рабочей поездки в Копейский городской округ
Дарья ЧУВАТКИНА
Челябинская область продолжает обновлять общественный транспорт в небольших городах. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область продолжает обновлять общественный транспорт в небольших городах. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил пассажирское автопредприятие в Копейске. Во время своего рабочего визита глава региона сообщил, что до конца года город шахтеров получит 19 новых автобусов.

В 2022 году из областного бюджета Копейску была предоставлена дотация. С учетом софинансировая из местного бюджета закупили 24 автобуса: 7 малого и 17 среднего классов. Также были переданы 10 автобусов большого класса.

— Копейск является частью большой Челябинской агломерации, — отметил Алексей Текслер. — Хотя какое-то время назад стоял как-то в тени того же Челябинска, что неправильно. Внимание должно быть ко всем населенным пунктам, ко всем муниципалитетам. Мы за прошлый год существенно обновили парк в городе, и в этом году мы еще 19 автобусов приобретем. Это 10 автобусов большого класса и 9 автобусов среднего класса. Изменения будут заметными, и задача, которую я ставлю, чтобы все перевозки пассажиров в муниципалитетах области были на современном, безопасном, комфортном транспорте, который приходит вовремя, по расписанию.