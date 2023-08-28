Алексей Теклсер поручил завершить реконструкцию парка Победы в Копейске в 2024 году

Обновление парка Победы продолжится в следующем году. Фото: пресс-служба губернатора.

Полная реконструкция копейского парка Победы должна быть завершена в 2024 году. Такое поручение Губернатор Алексей Текслер озвучил во время рабочего визита в Копейск. Также в следующем году на Коммунистическом проспекте в Копейске появится сквер с велодорожками.

— Копейск динамично развивается, строится новое жилье, активно ремонтируются дороги, — отметил Алексей Текслер по итогам поездки в город. — Могу сказать о том, что с 2019 года объем дорожного фонда в Копейске увеличился в три раза. И жители это видят. Многое еще предстоит сделать. Коммунистический проспект для копейчан — долгожданный проект, с советских времен планировалось сделать большой проспект, но вот только сейчас мы к этому приступили. Кроме проезжей части будет полноценный сквер, велосипедные дорожки — новый серьезный проект развития городского пространства в целом, не только дорожной сети.