Дети-сироты в Челябинской области, которые стали участниками СВО, получат квартиры вне очереди

Фото: пресс-служба губернатора.

Сироты-участники СВО, которые стоят в списке на предоставление жилья в Челябинской области, получат квартиры вне очереди. Это требование федерального закона, которое теперь зафиксировано на региональном уровне.

Это не единственная мера поддержки сирот, принятая в регионе в этом году. В апреле по решению губернатора Алексея Текслера введены единовременные выплаты на приобретение жилья или полное погашение ипотечного кредита.

— Фактически речь идет о сертификате, на который человек может не просто однокомнатную квартиру купить, а может материнский капитал добавить, может в рамках льготной или семейной ипотеки использовать, — прокомментировал Алексей Текслер свое решение. — Это гибкий механизм, который позволит значительно улучшать жилищные условия.

Участники СВО также могут получить выплаты на жилье на общих условиях: если нет судимости и есть постоянная работа не менее года.

На данным момент размер выплаты составляет 2 млн 608 тысяч рублей.