Магнитогорец пойдет под суд за уклонение от военной службы

Первая повестка в военкомат мужчине пришла в 2019 году Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинской области будут судить 24-летнего жителя Магнитогорска за уклонение от военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, мужчина с 2019 года не являлся в военкомат после получения повестки. При это законных оснований не проходить военную службу у него не было.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд, — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело об уклонении от военной службы. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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