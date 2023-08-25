Алексей Текслер встретился со школьниками из Донбасса

Старшеклассники из новых территорий России спросили у губернатора, как поступить в вузы Южного Урала. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер встретился со школьниками-участниками проекта «Университетские смены», в котором принимают участие дети из новых территорий страны.

— Мы уже второй год участвуем в проекте «Университетские смены», действительно интересный проект, — отметил глава региона. — В этом году у нас четыре университета участвуют в этой программе: Южно-Уральский и Челябинский госуниверситеты, Магнитогорский государственный технический университет и педагогический университет. Весь смысл заключается в том, что ребята сразу профориентируются. И здесь у нас двойная польза: с одной стороны, подростки знакомятся с регионом, с его историей, культурой, с другой — погружаются в университетскую среду. Сегодня неоднократно говорил, что буду очень рад, если ребята примут решение поступить в наши университеты. Очень надеюсь, что это произойдет.

В Челябинскую область приехали более 100 детей от 14 до 17 лет из ДНР и ЛНР. В течение 10 дней они участвуют в мастер-классах по программам ЮУрГУ и МГТУ имени Носова, а проживают в детских оздоровительных лагерях.