В Челябинск прибыл первый поезд с товарами из Владивостока по соглашению с FESCO

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное».

В Челябинск прибыл первый полный состав поезда из Владивостока в рамках соглашения с сервисом FESCO Chelyabinsk Shuttle. В транспортно-логистический комплекс доставили 71 вагон с товарами повседневного спроса.

Документ о сотрудничестве с директором транспортной группы Андреем Севериловым подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме.

— ТЛК «Южноуральский» будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов, — уточнил Алексей Текслер.

Сегодня у Челябинской области больше 100 стран-партнеров. Регулярные контейнерные перевозки на комплекс «Южноуральский» позволят экспортерам укрепить деловые связи и нарастить экономический потенциал региона.

Проект FESCO ориентирован на транспортировку в регион импортных товаров, в том числе бытовой техники из стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В перспективе перевозки будут организованы в Китай, Корею, Вьетнам и Индию, а также каботажными сервисами в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Анадырь.

В дальнейшем планируется отправлять контейнерные поезда из Владивостока в Челябинск раз в неделю.