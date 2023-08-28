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НовостиПроисшествия28 августа 2023 17:25

Задушил подушкой и попытался сжечь тело: южноуралец пойдет под суд за убийство тещи

Под суд пойдет челябинец, задушивший тещу подушкой
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области под суд пойдет мужчина, который задушил подушкой тещу. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, преступление произошло в июне. Подвыпивший житель Уйского района поссорился с тещей и задушил ее подушкой. Тело женщины он погрузил в багажник машины, после чего поехал в лес. Там он попытался сжечь мертвую тещу бензином. Тело обгорело, но не было уничтожено огнем. В итоге мужчина присыпал его землей и уехал.

— Благодаря слаженной работе следователя СК России и оперативных сотрудников территориального отдела полиции преступление раскрыто в кратчайшие сроки, обвиняемый признал свою вину, указав место сокрытия трупа, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминируют убийство. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд.

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