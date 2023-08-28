Задушил подушкой и попытался сжечь тело: южноуралец пойдет под суд за убийство тещи

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области под суд пойдет мужчина, который задушил подушкой тещу. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, преступление произошло в июне. Подвыпивший житель Уйского района поссорился с тещей и задушил ее подушкой. Тело женщины он погрузил в багажник машины, после чего поехал в лес. Там он попытался сжечь мертвую тещу бензином. Тело обгорело, но не было уничтожено огнем. В итоге мужчина присыпал его землей и уехал.

— Благодаря слаженной работе следователя СК России и оперативных сотрудников территориального отдела полиции преступление раскрыто в кратчайшие сроки, обвиняемый признал свою вину, указав место сокрытия трупа, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминируют убийство. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд.

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