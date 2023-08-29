Мэрия Магнитогорска купит два трамвая за 132 млн рублей

Вагоны должны привезти в город уже в сентябре. Фото: администрация Магнитогорска

Администрация Магнитогорска объявила аукцион по закупке новых трамваев для городского парка общественного транспорта. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», продавцу готовы заплатить до 132 млн рублей. На эти деньги приобретут всего два вагона.

По условиям торгов, оба трамвая обязаны быть низкопольными. В час пик магнитогорцам придется потесниться: максимальная вместимость вагона — 150 человек.

Поставщик должен будет оборудовать трамваи валидаторами, датчиками подсчета пассажиров, камерами наблюдения, системой отопления и кондиционирования.

Обязательное условие — чтобы вагоны были изготовлены в 2023 году. Заявки от потенциальных участников торгов будут принимать до 4 сентября, а затем победителю аукциона придется поторопиться и доставить трамваи в Магнитогорск до 30 сентября.

Ранее в Магнитогорске купили 13 больших автобусов в общей сложности за 182 млн рублей (до того в городе были только трамваи и маршрутки).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru