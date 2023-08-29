В Челябинске возобновилось трамвайное движение по проспекту Победы

Маршруты трамваев снова изменились
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске 29 августа возобновили движение трамваев по проспекту Победы между улицами Каслинской и Чичерина. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».
Трамваи не могли ездить на северо-запад с 22 августа из-за ремонта теплотрассы. Изначально возобновить движение вагонов хотели 28 августа, но завершить работы к этому сроку не получилось. Тогда ограничения продлили до 30 августа, но запустить движение удалось на день раньше.
Теперь маршруты трамваев будут выглядеть так:
№14 «ЦХП - улица Чичерина»
№15 «ЧЭМК - улица Чичерина»
№16 «Завод им. Колющенко - улица Чичерина»
№19 «улица Чичерина – Коксохим»
№22 «улица Чичерина - Трамвайное депо №1».
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