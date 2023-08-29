В Челябинске возобновилось трамвайное движение по проспекту Победы

Маршруты трамваев снова изменились Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 29 августа возобновили движение трамваев по проспекту Победы между улицами Каслинской и Чичерина. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».

Трамваи не могли ездить на северо-запад с 22 августа из-за ремонта теплотрассы. Изначально возобновить движение вагонов хотели 28 августа, но завершить работы к этому сроку не получилось. Тогда ограничения продлили до 30 августа, но запустить движение удалось на день раньше.

Теперь маршруты трамваев будут выглядеть так:

№14 «ЦХП - улица Чичерина»

№15 «ЧЭМК - улица Чичерина»

№16 «Завод им. Колющенко - улица Чичерина»

№19 «улица Чичерина – Коксохим»

№22 «улица Чичерина - Трамвайное депо №1».

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