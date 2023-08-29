Активистки из Челябинска учат горожан ухаживать за лежачими больными и при этом справляться со стрессом

Фото: АНО «Человек напротив», Hornews.com

В Челябинске работает проект «Человек напротив». Его участницы помогают лежачим больным и их родственникам.

Как сообщает Hornews.com, волонтерскую организацию создала медсестра, сертифицированный тренер по уходу за тяжелобольными Татьяна Кузнецова. Она ухаживала за матерью во время болезни, и на собственном опыте поняла, насколько недостает помощи пациентам и их близким.

Вместе с Татьяной Кузнецовой работают нейропсихолог и психотерапевт Елена Ерина, PR-специалист Дарья Сидорова, координатор адресной помощи Ирина Москалева. К ним присоединяются добровольцы. Например, одной из участниц проекта 74 года, женщина научилась ухаживать за тяжело заболевшим мужем, а теперь делится полученным опытом.

Волонтеры рассказывают, что подопечным важно уже само их присутствие, внимание и участие.

Помочь стараются не только самим больным, но и их близким. Учат оказывать доврачебную помощь, поднимать лежачего, не надрывая спину, а еще — справляться с психологической и физической нагрузкой, которая возникает при долгом уходе за больным.

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