«Уралэнергосбыт» подтвердил эффективную работу

В августе группа компаний «Уралэнергосбыт» прошла сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Этот сертификат подтверждает высокий уровень менеджмента качества в компании, отвечающего международным стандартам.

В числе главных преимуществ эксперты выделили высокий уровень цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. «Уралэнергосбыт» представляет широкий набор онлайн-сервисов с удобным и продуманным интерфейсом. Клиенты могут передавать показания и оплачивать счета за коммунальные услуги на сайте компании без регистрации, а также в личном кабинете или приложении. Задавать вопросы и передавать показания через чаты в популярных мессенджерах и даже социальных сетях. Получать электронные квитанции на е-mail. Кроме того, «Уралэнергосбыт» – первая сбытовая компания, которая успешно внедрила дистанционное консультирование клиентов через инфоматы с возможностью оплаты и передачи показаний. Новый подход в обслуживании обеспечил доступность к сервисам компании, скорость и безопасность.

«Уралэнергосбыт» – одна из немногих организаций сектора ЖКХ, которая внедрила высокие стандарты качества обслуживания, а также систему работы с опытом и голосом клиента. Компания строго контролирует время ожидания и обслуживания в офисах и онлайн-каналах, проверяет качество каждой консультации и собирает обратную связь. Все эти данные анализируются и используются для дальнейших преобразований внутри компании, повышения конкурентоспособности и создания комфортных условий для клиентов.

Сертификационный аудит еще раз подтвердил надежность и стабильность группы компаний «Уралэнергосбыт», являющейся одним из лидеров рынка в РФ.