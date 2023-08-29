От телеги до новых эстакад: в Челябинской области выпустят книгу об истории трассы М-5

Трасса М-5 в 1970-х. Фото из архивов Государственного исторического музея Южного Урала

В Челябинской области готовят к изданию книгу «История одной дороги». Она посвящена прошлому и настоящему трассы М-5 «Урал».

400-страничный том с уникальными архивными документами, фотографиями советских времен, воспоминаниями очевидцев и свежими снимками трассы выпустит издательский дом «Комсомольская правда».

Из книги южноуральцы смогут узнать, почему города вдоль трассы М-5 разделяет расстояние, равное дню пути груженой телеги. А еще — выяснить, сколько тонн грузов ежедневно провозят по дороге, какие предприятия обязаны ей своим процветанием, как идущая сейчас реконструкция трассы меняет горный рельеф.

— Отрадно, что нам доверили написать такую уникальную книгу, в которой воедино сплетутся архивные истории и трудовые будни наших южноуральских дорожников, — рассказала директор Челябинского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — «Комсомолка» всегда славилась своими книжными эксклюзивами и кропотливой работой наших журналистов над самыми топовыми темами.

Роскошные подарочные экземпляры «Истории одной дороги» изготовят с использованием южноуральских народных промыслов, в том числе златоустовской ковки. А обычные экземпляры книги получат библиотеки и учебные заведения.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», выпуск книги об истории М-5 будет приурочен к завершению работ по реконструкции 45-километрового участка трассы. Дорогу сейчас перестраивают на границе Челябинской области и Башкортостана. К 2025 году там появятся новые эстакады, а проезжую часть расширят до четырех полос.

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