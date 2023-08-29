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НовостиОбщество29 августа 2023 6:05

В Магнитогорске здание бывшего кинотеатра предложили превратить в жилой дом

В Магнитогорске здание кинотеатра продается за 100 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
«Современник». Фото: google.ru/maps

«Современник». Фото: google.ru/maps

В Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Сообщение об этом появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

За постройку площадью 1,5 тыс. квадратных метров и земельный участок площадью почти 6 тыс. квадратных метров у покупателя просят 100 млн рублей.

— Возможно реконструировать здание под торговый комплекс, спортивный комплекс, офисное здание, жилой дом, — предлагает продавец.

«Современник» открыли в 1969 году. Зал кинотеатра вмещал 600 зрителей.

Последние несколько лет кинотеатр пустует. В 2021 году его помещение арестовывали из-за долга по налогам. Правда, ненадолго: владелец кинотеатра быстро выплатил необходимую сумму.

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