«Как переночевали в глухом лесу – неизвестно»: в горах Челябинской области пропали двое туристов

Туристы в дождь заблудились в непроходимом лесу. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В национальном парке «Таганай» в Челябинской области ищут двух пропавших туристов. Мужчина и женщина заблудились в горной тайге 28 августа.
Путешественники шли через густой лес от Киалимского кордона до гремучего ключа, но сбились с дороги. За время похода аккумуляторы в их телефонах сели. Пока заряд в последней батарейке не пропал, туристы успели дозвониться до спасателей и попросить помощи, но теперь связи с заблудившимися нет.
Спасатели определили по геолокации, откуда мужчина и женщина сделали звонок. Однако найти людей в том районе не удалось. Вероятно, туристы двинулись дальше в поисках выхода из чащи.
— Как пропавшие перенесли ночевку в глухом лесу в условиях непогоды и где могут находиться, остается не известным, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
В нацпарке в течение дня прогнозируют сильный дождь. Спасатели продолжают пешком обходить чащу, а там, де это возможно, обследуют местность на квадроциклах. Внимание заблудившихся пытаются привлечь звуковыми сигналами.
Ранее в Челябинской области спасли двух мужчин, отравившихся во время ремонта в трехметровом погребе.
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